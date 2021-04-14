Av sezonun bitmesine saatler kala balıkçılar dönüyor - Son Dakika

BALIK avı sezonunun sona ermesine saatler kala, tekneleri ile evlerine dönmeye başlayan balıkçılar, 15 Temmuz'da başlayacak av sezonuna kadar ağlarını mühürletmek için Çanakkale İskelesi'ne yanaştı.

Çanakkale Boğazı'nda ve uluslararası sularda yarından itibaren gırgır, trol ve çevirme ağlarıyla ilgili av yasakları başlayacak. Balık sezonun sona ermesine saatler kala Kuzey Ege Denizi'nde uluslararası sularda trol avcılığı yapan balıkçılar, bağlı oldukları limanlara dönüş yolculuğuna geçti. Evlerine dönmeye başlayan çok sayıda trol teknesi, 15 Temmuz'da başlayacak av sezonuna kadar ağlarını mühürletmek için Çanakkale İskelesi'ne geldi.