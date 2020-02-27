Av sezonunda sona geliniyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 2019-2020 Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı ile belirlenen av sezonunun 1 Mart günü sona ereceği bildirildi.



Av sezonu, av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme gibi yaşama evreleri dikkate alınarak belirlenmekte olup üreme döneminin başladığı av sezonu kapanış tarihi itibariyle ülke genelinde av yasağının başlayacağı belirtildi. Açıklamada, "Av sezonunun açılacağı ve duyurulacağı tarihe kadar toplumun tüm kesimlerinin; av ve yaban hayvanlarını avlamanın, rahatsız etmenin ve yavruları ile yumurtalarını toplamanın yasak olduğu bilinciyle hareket ederek tabii ortamlarda daha hassas olması beklenmektedir. Bakanlıkça ve Merkez Av Komisyonunca getirilen kurallara uyulması, av ve yaban hayatı kaynaklarının koruma-kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından büyük önem arz etmekte olup kurallara uymayanlar hakkında yaptırım uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi. - KIRIKKALE