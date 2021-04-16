Av sezonunun sona ermesiyle taze balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor - Son Dakika

Av sezonunun sona ermesiyle taze balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor

16.04.2021 14:41
Av sezonunun sona ermesiyle taze balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor, System.String[]

Tekirdağ'da dün av sezonunun sona ermesinin ardından, tezgahları küçük teknelerin avladığı taze balıklar süslüyor.

Tekirdağ'da dün av sezonunun sona ermesinin ardından, tezgahları küçük teknelerin avladığı taze balıklar süslüyor.

Denizlerde 1 Eylül'de başlayan av sezonu 15 Nisan'da sona erdi.

Sezonun bitmesinin ardından büyük tekneler bakım ve onarımlarını yapmaya başladı. Yasağın dışında olan küçük tekneler ise Marmara Denizi'ne taze balık için açılmaya devam ediyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, 12 metrenin altındaki balıkçı teknelerinin çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Tekirdağlı balıkçıların bu yıl genelde Karadeniz'de avlandığını anlatan Pehlivanoğlu, şunları belirtti:

"Karadeniz'de balıkçılar için bereketli bir sezon oldu. Daha sonra balıkçılar Tekirdağ'a döndü. Fakat burada balıkçılar deniz salyası nedeniyle avlanmakta büyük sıkıntı yaşadı. Buradaki balıkçı arkadaşlar sezonu erken kapattı. Dün de yasak başladı. Yasak olması hiç balık olmayacak anlamına gelmiyor. 12 metrenin altındaki tekneler avlanmaya devam edebilecek. Küçük tekne balıkçılarının avladığı balıklar tezgahlarda olacak. Sezon başı gibi olmasa da tezgahlar boş kalmayacak."

Balıkçı Hasan Erol da her gün tezgahlarında taze balıkları satışa sunduklarını ifade ederek, "Yasak var diye balık olmayacak diye bir şey yok. Küçük tekne balıkçıları avlanmaya devam ediyor. Vatandaşlarımız tezgahlarımızdan taze balık alıp tüketebilir." dedi.

Marmara Denizi, Tekirdağ, Nisan, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Av sezonunun sona ermesiyle taze balık ihtiyacını küçük tekneler karşılıyor - Son Dakika


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