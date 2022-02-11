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Av sırasında arkadaşının vurduğu şahıs yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

Av sırasında arkadaşının vurduğu şahıs yaşam mücadelesini kaybetti

11.02.2022 17:59
Av sırasında arkadaşının vurduğu şahıs yaşam mücadelesini kaybetti

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ava gittiği arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede 56 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ava gittiği arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulan şahıs kaldırıldığı hastanede 56 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz Aralık ayında Refik Akça isimli şahıs arkadaşıyla birlikte ava gitti. İddiaya göre, yanında bulunan arkadaşının tüfeği henüz bilinmeyen bir nedenle ateş alması sonucu Akça yaralandı. Arkadaşlarının yardımıyla kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınana Akça 56 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

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Safranbolu, Karabük, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Av sırasında arkadaşının vurduğu şahıs yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Av sırasında arkadaşının vurduğu şahıs yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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