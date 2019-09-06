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Av tüfeği ile saldırı kamerada

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde meydana gelen olayda, av tüfeği ile vurulan şahıs yaralandı.

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Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şehirlerarası otobüs terminalinde meydana gelen olayda, av tüfeği ile vurulan şahıs yaralandı. Olay anı, güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi.


Edinilen bilgiye göre, 45 yaşındaki M.K. isimli şahıs, şehirlerarası otobüs terminalinde olduğu sırada, aralarında eskiye dayalı husumet bulunan İ.G. (35) adlı şüphelinin tüfekli saldırısına uğradı. M.K., onlarca kişinin gözü önünde tetiğe basan İ.G.'nin silahından çıkan saçmalardan kurtulmak için kaçmak istese de bu çabası yeterli olmadı. Vücudunun değişik yerlerine saçma isabet eden M.K. kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli ise olayı gerçekleştirdiği tüfekle birlikte koşarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yaralı M.K., ilk müdahalesi olay yerinde yapılarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. M.K., buradan da Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne sevk edildi.


Olayın ardından kaçan şüpheli, polisin yaptığı çalışmalar sonucu, olayda kullandığı tüfekle birlikte yakalandı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.


Olay anı ise otogarın güvenlik kameralarınca görüntülendi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.K.'nin otobüsün arkasından kaçtığı, şüphelinin ise kaçan şahsa nişan aldığı görülüyor. Şüpheli İ.G., daha sonra elindeki tüfekle hızla geldiği yöne doğru kaçarak uzaklaşıyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:39 Kaynak: İHA
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