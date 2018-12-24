Son Dakika Haberleri: Av Tüfeği ile Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Av Tüfeği ile Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu iddia edilen genç 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Av Tüfeği ile Vurulan Genç Hayatını Kaybetti, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu iddia edilen genç 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 20 Aralık'ta Nif Mahallesi Atatürk Caddesinde yaşanmıştı. Hilmi Işık (20), arkadaşı F.G ile kuş avlamak için buluşmuş, iddiaya göre iki arkadaş avlanmaya gitmeden önce F.G'nin evinin önündeki sandalyelerde oturdukları sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu Işık başından vurulmuştu.

Işık Fethiye Devlet Hastanesindeki müdahalelerin ardından sevk edildiği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:55 Kaynak: İHA

Aralık, Fethiye, Muğla, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu Sosyal Medya Devi Facebook, İnsanların En Az Güvendiği Teknoloji Şirketi Oldu

Ceza Söylentisini Duyan Vatandaşlar, Kimlik Kartlarını Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Koştu Genç Kadın, Platonik Aşığı Tarafından Bıçaklı Saldırıya Uğradı! Vücuduna 80 Dikiş Atıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2018 22:27:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Av Tüfeği ile Vurulan Genç Hayatını Kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]