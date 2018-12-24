Av Tüfeği ile Vurulan Genç Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu iddia edilen genç 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu iddia edilen genç 4 günlük yaşam savaşını kaybetti.



Olay, 20 Aralık'ta Nif Mahallesi Atatürk Caddesinde yaşanmıştı. Hilmi Işık (20), arkadaşı F.G ile kuş avlamak için buluşmuş, iddiaya göre iki arkadaş avlanmaya gitmeden önce F.G'nin evinin önündeki sandalyelerde oturdukları sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu Işık başından vurulmuştu.



Işık Fethiye Devlet Hastanesindeki müdahalelerin ardından sevk edildiği Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. - MUĞLA

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kıskanç Koca, Abisinden Kıskandığı Eşini Spor Salonu Önünde Pompalı Tüfekle Vurdu

Sosyal Medya Devi Facebook, İnsanların En Az Güvendiği Teknoloji Şirketi Oldu

Ceza Söylentisini Duyan Vatandaşlar, Kimlik Kartlarını Değiştirmek İçin Nüfus Müdürlüğüne Koştu

Genç Kadın, Platonik Aşığı Tarafından Bıçaklı Saldırıya Uğradı! Vücuduna 80 Dikiş Atıldı