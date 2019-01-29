Son Dakika Haberleri: Av Tüfeği ile Vurulan İki Doğan Tedaviye Alındı

Av Tüfeği ile Vurulan İki Doğan Tedaviye Alındı

1 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, avcılar tarafından av tüfeği ile vuruldukları tespit edilen yaralı 2 doğan, veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

Av Tüfeği ile Vurulan İki Doğan Tedaviye Alındı, System.String[]
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, avcılar tarafından av tüfeği ile vuruldukları tespit edilen yaralı 2 doğan, veteriner kliniğinde tedaviye alındı.

İlçeye bağlı Pınarcık köyü mevkiinde yol kenarında avcılar tarafından vurulan 2 doğan, vatandaşlar tarafından tedavileri için özel veteriner kliniğine götürüldü. Baş ve vücutlarının çeşitli yerlerinden av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan doğanlar, ameliyat edildi. Kuşların vücutlarındaki saçmalar çıkartıldı.

Veteriner hekim Hülya Delin, doğanların başarılı geçen ameliyatın ardından bir süre daha gözlem altında kalacağını söyledi. Delin, "Röntgende kemiklerin saçma ile parçalandığını gördük. Pazar günü operasyona aldık. Kırık kemiklerin parçalarını düzelttik. Sağlıklarına kavuştuktan sonra yetkililere teslim edeceğiz ikisini de" dedi.

- Zonguldak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:29 Kaynak: DHA

Zonguldak, 3. Sayfa
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