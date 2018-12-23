Son Dakika Haberleri: Av Tüfeği ile Vurulan Köpek Tedavi Edildi

Av Tüfeği ile Vurulan Köpek Tedavi Edildi

3 saat önce

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde av tüfeği ile vurulan köpek, tedavi edildi.

Av Tüfeği ile Vurulan Köpek Tedavi Edildi, System.String[]
Bilecik'in Yenipazar ilçesinde av tüfeği ile vurulan köpek, tedavi edildi.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan Güven'e ait köpek, iş yerinin bahçesine yaralı halde döndü. Güven tarafından veterinere götürülerek tedavi ettirilen köpeğin, kalça ve arka ayak kısmında av tüfeğinden çıkan saçmalar olduğu belirlendi.

Vücudundaki saçmalar çıkartılan ve nasıl vurulduğu henüz belirlenemeyen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:36 Kaynak: AA

Yenipazar, Bilecik, Güncel
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