Son Dakika Haberleri: Av tüfeği kazara ateş aldı: 1 yaralı
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Av tüfeği kazara ateş aldı: 1 yaralı

50 dakika önce

Yalova'da internet kafede tüfeğin kazara ateş alması sonucu bir çocuk yaralandı.

Av tüfeği kazara ateş aldı: 1 yaralı, System.String[]
Yalova'da internet kafede tüfeğin kazara ateş alması sonucu bir çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir internet kafede bulunan tüfek, içerideki çocuklardan biri kurcaladığı sırada kazara ateş aldı.
Silahtan çıkan saçmaların başına isabet etmesi nedeniyle yaralanan Berat Yetişken (7), 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Berat Yetişken'in tedavisi sürüyor.
Olay sırasında söz konusu iş yerinde 5 çocuğun, ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldüğü öğrenildi.
Yalova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 03:49 Kaynak: AA
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