Son Dakika Haberleri: Av Tüfeğinden Çıkan Saçmalarla Ağır Yaralanan Esnaf, Yaşam Mücadelesi Veriyor

Av Tüfeğinden Çıkan Saçmalarla Ağır Yaralanan Esnaf, Yaşam Mücadelesi Veriyor

1 saat önce

KÜTAHYA'da çarşıda çay ocağı işleten Rıdvan N.'nin (36), elinde namlusu kısaltılmış av tüfeğiyle oynarken kazayla vurduğu esnaf Hakkı Gültekin (74) tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Av Tüfeğinden Çıkan Saçmalarla Ağır Yaralanan Esnaf, Yaşam Mücadelesi Veriyor, System.String[]
KÜTAHYA'da çarşıda çay ocağı işleten Rıdvan N.'nin (36), elinde namlusu kısaltılmış av tüfeğiyle oynarken kazayla vurduğu esnaf Hakkı Gültekin (74) tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Tetiği yanlışlıkla çektiğini öne süren Rıdvan N. ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Paşamsultan Mahallesi, Samanpazarı Caddesi'ndeki Sarraf Çarşısı'ndaki çay ocağını işleten Rıdvan N., önceki gün iş yerinin önünde namlusu kısaltılmış av tüfeğini oynarken, silah iddiaya göre yanlışlıkla ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar çarşıda çakmak satarak geçimini sağlayan Hakkı Gültekin'in ensesine isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gültekin, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Hayati tehlikesi bulunan Hakkı Gültekin'in yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Şüpheli Rıdvan N. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Rıdvan N., iş yerinin önünde tüfekle oynarken silahın yanlışlıkla ateş aldığını öne sürdü. Şüpheli, ifadesinde, "Ben tüfeği evden getirdim, çay ocağına bırakacaktım. İş yerine girdim, masaya tüfeği koydum. Amcadan bir tane çakmak alıp parasını verdim. Daha sonra o kapıdan çıkarken ben de tüfeği masanın üzerinden aldığım esnada tüfek patladı. Bilerek olmadı. Adam yere yığıldı. Sonrasında etraftaki insanlara seslendim, 'Polisi ambulansı arayın' dedim. Çevredeki esnaflar da bilir, bizim aramız çok iyiydi, muhabbetimiz iyiydi. Bilerek olmadı" dedi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıdvan N., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Tahya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:58 Kaynak: DHA

Kütahya, Güncel
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