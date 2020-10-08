Av tüfeğine bakım yaparken kendini vuran adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Bolu'da, av tüfeğine bakım yaparken kendini vuran adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz hafta evinde av tüfeğine bakım yapan Ersin Abacı, tüfeğin ateş alması sonucu göğsünden yaralandı.
Yakınlarının haber vermesi üzerine hastaneye kaldırılan Abacı, tedavi altına alındı.
Abacı, yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etti.
- Kaynak: AA
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