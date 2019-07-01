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Av tüfeğini temizlerken kendini vurdu

31 dakika önce

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evinde av tüfeğini temizlerken kendini vuran Yasin E. (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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MERSİN'in Tarsus ilçesinde, evinde av tüfeğini temizlerken kendini vuran Yasin E. (28), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Ferahim Şalvuz Mahallesi 1653 Sokak'taki evinde yarı otomatik tüfeğini temizleyen 1 çocuk babası Yasin E., yanlışlıkla kendini vurdu. Göğsünden yaralanan Yasin E., yere yığıldı. Silah sesi üzerine eve gelen komşuları Yasin E.'yi kanlar içinde yerde buldu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Yasin E. kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Mersin
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 06:03 Kaynak: DHA
Tarsus, Mersin, Güncel
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