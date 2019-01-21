Av Tüfeğinin Ateş Alması Sonucu Bir Çocuk Yaralandı
1 saat önce
Adana'da, oto lastik atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çocuk, arkadaşının elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.
Adana
'da, oto lastik atölyesinde çalışan 15 yaşındaki çocuk, arkadaşının elindeki av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam
ilçesindeki Yavuz Sultan Selim
Mahallesi'nde oto lastik atölyesinde çalışan B.D. (17), iş yeri sahibine ait av tüfeğiyle oynamaya başladı.
B.D'nin kurcaladığı tüfek, daha sonra ateş aldı. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği aynı iş yerinde çalışan S.Ö. (15) yaralandı.
S.Ö, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesi
'ne kaldırıldı.
İş yeri sahibi ve B.D. gözaltına alındı.
Öte yandan, S.Ö'nün olayın ardından can havliyle iş yerinin dışına kaçması ve çevredekilerin müdahalesi güvenlik kamerasına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 07:40 Kaynak: AA
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