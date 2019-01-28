Son Dakika Haberleri: Av Tüfeğiyle Başından Vurulan Kadın Ölü Bulundu

Av Tüfeğiyle Başından Vurulan Kadın Ölü Bulundu

1 saat önce

TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde Mehdiye C.(65), evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak ölü bulundu.

Av Tüfeğiyle Başından Vurulan Kadın Ölü Bulundu, System.String[]
TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde Mehdiye C.(65), evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak ölü bulundu. 

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin  Gündoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehdiye C.'nin kaldığı odasından bir el silah sesi geldi. Bunun üzerine, yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, başından av tüfeğiyle vurulan kadının öldüğünü belirledi. Mehdiye C.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından  Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Odada bir adet 'kırma' olarak tabir edilen av tüfeği bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:13 Kaynak: DHA

Trabzon, Güncel
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