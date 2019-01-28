Av Tüfeğiyle Başından Vurulan Kadın Ölü Bulundu
1 saat önce
TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde Mehdiye C.(65), evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak ölü bulundu.
TRABZON'un Köprübaşı
ilçesinde Mehdiye C.(65), evinde av tüfeğiyle başından vurulmuş olarak ölü bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Gündoğan
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehdiye C.'nin kaldığı odasından bir el silah sesi geldi. Bunun üzerine, yakınları durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, başından av tüfeğiyle vurulan kadının öldüğünü belirledi. Mehdiye C.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı. Odada bir adet 'kırma' olarak tabir edilen av tüfeği bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:13 Kaynak: DHA
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