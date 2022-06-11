Av tüfeğiyle dehşet saçtı: 1 ölü 1 yaralı

Ankara'nın Beypazarı liçesinde iki kişi arasında çıkan tartışma sonrası çıkan kavgada silah kullanıldı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı ilçesine bağlı Köseler mahallesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda A.G kendisiyle konuşmak için gelen H.Ö (45) ve H.A (46) ile evinin önünde tartıştı.

Çıkan tartışma sonucu 70 yaşındaki A.G av tüfeği ile ateş etmesi sonucu H.Ö olay yerinde hayatını kaybederken, H.A ise yaralı olarak Beypazarı Devlet Hastanesine ardından Ankara şehir hastanesine sevk edildi.

Cinayeti işleyen A.G jandarmaya teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA