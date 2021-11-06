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Av tüfeğiyle eşini yaralayıp bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Av tüfeğiyle eşini yaralayıp bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı

06.11.2021 18:48

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kendisini aldattığını öne sürdüğü karısını yaralayan, karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü kişiyi de öldüren şüpheli, yakalandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kendisini aldattığını öne sürdüğü karısını yaralayan, karısıyla ilişki yaşadığını öne sürdüğü kişiyi de öldüren şüpheli, yakalandı.

C.S. (48), dün akşam eşi G.S'ye (42) İzmir'e gideceğini söyleyerek, Alaçatı Mahallesi'ndeki çalıştırdığı marketten ayrıldı.

Bir süre sonra av tüfeğiyle dönen C.S, bölgede butik işleten B.I. (41) ile eşini marketin önünde bir arada gördü.

C.S, çıkan tartışmanın ardından av tüfeğiyle eşi G.S. ile B.I'ya ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Çeşme Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan evli ve iki çocuk babası B.I, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan G.S. ise aynı hastanedeki müdahalenin ardından, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Şüpheli, olay yerine gelen Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Zanlının ifadesinde eşinin, kendisini komşusu da olan B.I. ile aldattığına dair elinde ses kaydı bulunduğunu ileri sürdüğü öğrenildi.

Av tüfeğiyle eşini yaralayıp bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı
Av tüfeğiyle eşini yaralayıp bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı
Av tüfeğiyle eşini yaralayıp bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı
Av tüfeğiyle eşini yaralayıp bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı

Hisarcık, Alaçatı, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Av tüfeğiyle eşini yaralayıp bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Av tüfeğiyle eşini yaralayıp bir kişiyi öldüren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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