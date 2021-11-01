Üye Girişi
Av tüfeğiyle evi kurşunlayan saldırgan, her yerde aranıyor - Son Dakika

Av tüfeğiyle evi kurşunlayan saldırgan, her yerde aranıyor

01.11.2021 09:51

Tekirdağ'da kimliği henüz belirlenemeyen saldırgan, av tüfeğiyle sokak üzerindeki bir eve ateş açtı. Saldırıdan sonra saldırgan koşarak uzaklaşırken, o esnada evde bulunanlar ise korku dolu anlar yaşadı. Evin kurşunlanma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken, ekipler her yerde saldırganı arıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Kurtpınar Mahallesi 59. Sokak'ta yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre; Mahmut T.'e ait eve akşam saat 21.23'de otomatik av tüfeğiyle ateş açan kimliği belirsiz saldırgan, daha sonra olay yerinden hızla kaçarak uzaklaştı.

EVDEKİLER BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Kurşunlar şans eseri kimseye isabet etmezken, evde yaşayanlar panikle 155'i arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla gelen güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA

Evin cam ve tavanlarına isabet eden saçmalar ise, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Kurşunlama anı ise, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Saldırganın kimliğini tespit eden polis ekipleri, yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Av tüfeğiyle evi kurşunlayan saldırgan, her yerde aranıyor

Tekirdağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Av tüfeğiyle evi kurşunlayan saldırgan, her yerde aranıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vali, mehterli 29 Ekim kutlaması eleştirilerine cevap verdi: Biz sadece Çav Bella ile Cumhuriyet kutlamıyoruz 09:40 Vali, mehterli 29 Ekim kutlaması eleştirilerine cevap verdi: Biz sadece Çav Bella ile Cumhuriyet kutlamıyoruz Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru! 09:33 Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru! Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin 09:18 Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı 08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı 08:20 Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı 08:17 Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı
Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak 08:15 Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı 17:57 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı

Son Dakika Haberleri
09:32 Dolar ne kadar? Bugünkü dolar kuru!
09:24 Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti
09:18 Kaprisleriyle gündeme gelen Esra Bilgiç sert çıktı: Bu yapılan haksızlık, itibar etmeyin
09:15 Haftanın ilk gününde İstanbul'da trafik durma noktasına geldi
08:58 Gram altın ne kadar? Çeyrek ne kadar? Altın artacak mı?
08:53 Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı
08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı
08:18 Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi
08:16 Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı
08:16 Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım
Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi Mehmet Dinçerler ile aşk yaşayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi! Mayo yerine uzun bir tulum giydi         
09:41
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı         
09:39
Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti         
09:25
Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı         
08:53
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler         
08:20
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım         
08:16
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş         
16:18
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi         
15:32
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 09:56:09. #1.11#
SON DAKİKA: Av tüfeğiyle evi kurşunlayan saldırgan, her yerde aranıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement