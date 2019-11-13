Son Dakika Haberleri: Av tüfeğiyle fotoğraf çektirirken kazara annesini yaraladığı iddiası
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Av tüfeğiyle fotoğraf çektirirken kazara annesini yaraladığı iddiası

6 saat önce

Niğde'nin Çamardı fotoğraf çektirirken elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu annesini yaraladığı iddia edilen genç gözaltına alındı.

Av tüfeğiyle fotoğraf çektirirken kazara annesini yaraladığı iddiası, System.String[]

Niğde'nin Çamardı fotoğraf çektirirken elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu annesini yaraladığı iddia edilen genç gözaltına alındı.

İddiaya göre, Bereketli Mahallesi'nde yaşayan M.G. (19), evde bulunan ruhsatsız av tüfeğiyle fotoğraf çektirmek istedi.

M.G, elindeki av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu odada bulunan annesi D.G. (50) göğsünden ağır yaraladı.

Anne D.G, 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

M.G. olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çamardı, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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