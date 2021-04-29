Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı

29.04.2021 15:45

Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı Kocasının gözleri önünde öldürülen genç kadının cenazesi toprağa verildi Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı "Beni ölümle tehdit ettiler, gözüm döndü" Burdur'da av tüfeğiyle genç kadını öldüren katil zanlısı tutuklandı.

Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı

Kocasının gözleri önünde öldürülen genç kadının cenazesi toprağa verildi

Katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

"Beni ölümle tehdit ettiler, gözüm döndü"

BURDUR - Burdur'da av tüfeğiyle genç kadını öldüren katil zanlısı tutuklandı. Katil zanlısı Ramazan T., savcılığa verdiği ifadesinde "Seni öldürteceğim diyerek beni ölümle tehdit ettiler, gözüm döndü" dedi. Genç kadının cenazesi ise Bucak Hacısarılar Mezarlığı'na defnedildi.

Burdur'da 28 yaşındaki Hatice Işık'ın çalıştığı iş yerine gelerek, kocasının gözleri önünde genç kadını av tüfeğiyle vurarak öldüren Ramazan T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Burdur Cezaevine gönderildi. İfadesinde yaklaşık 1 yıldır Hatice Işık ile birlikteliği olduğunu iddia eden Ramazan T., savcılığa verdiği ifadesinde Hatice Işık'ın kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü.

"Bana dul olduğunu söyledi ama evliymiş"

Hatice Işık'ı av tüfeğiyle vurarak öldüren Ramazan T., Hatice Işık'ın kendisinden sürekli para istediğini, son istediği parayı vermeyince de Hatice Işık'ın kendisinden ayrılmak istediğini ileri sürdü. İfadesinde Ramazan T., "Yaklaşık 1 yıldır Hatice Işık ile bir beraberliğim var. Bana 1 çocuğunun olduğunu ve boşanmış olduğunu söyledi. Ama evliymiş, bundan haberim yoktu. Hatice Işık, daha önce bir trafik kazası geçirdiğinde benden 15 bin TL para istedi. Ben de verdim. Daha sonra bir kere daha para istedi yine verdim. Benden sürekli para istemeye başladı. Ben en son istediği parayı vermedim. Bunun üzerine Hatice Işık benden ayrılmak istediğini söyledi" dedi.

Olay günü Hatice Işık'ın çalıştığı iş yerine gittiğini ve konuşmak istediğini söyleyen Ramazan T., "Bana benimle konuşacak bir şeyi olmadığını söyledi. Hatice Işık beni seni öldürteceğim diyerek tehdit etti. Ölümle tehdit edince gözüm döndü. Ben de bunun üzerine arabamda bulunan av tüfeğimi alarak 3 el ateş ettim" diyerek ifade verdi.

Genç kadının cenazesi toprağa verildi

Bucak Karayvatlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda hayatını kaybeden evli ve 2 çocuk annesi Hatice Işık, Hacısarılar Mezarlığı'nda defnedildi. Acılı ailenin mezarlıktaki feryadı ise yürekleri sızlattı.

Kocasının gözleri önünde öldürülmüştü

Burdur'un Bucak ilçesinde 28 yaşındaki Hatice Işık, çalıştığı iş yerinde kocasının gözleri önünde, Ramazan T. tarafından av tüfeğiyle 3 el ateş edilerek öldürülmüştü. Olay yerinde bulunan eşi Mehmet Işık ise Ramazan T.'nin elinden silahı almayı başarmış, katil zanlısı ise olay yerinden uzaklaşarak kaçmıştı. Olaydan birkaç saat sonra Sazak mevkiinde bulunan bahçe evinde polis ekipleri tarafından yakalanan Ramazan T., gözaltına alınmıştı.

Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı
Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı
Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı
Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı
Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı
Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı
Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı
Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı
Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı
Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı
Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı

Hatice Işık, Ramazan, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Av tüfeğiyle genç kadını öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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