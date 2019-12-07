Av tüfeğiyle Guinness'e giren kooperatife bir ödül de Ankara'dan

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı 3 bin kişilik Huğlu kasabasında kurulan kooperatif, ürettiği av tüfekleriyle dünyada adından söz ettiriyor.

Ankara Ticaret Odası Congresium'da düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen kooperatifler ürünlerini tanıtırken, fuarda başarılı örneklere ödüller verildi.

ABD'de düzenlenen yarışma sonucu adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırma başarısı gösteren Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, bu kez Ankara'da yapılan Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda "Yenilikçilik" ödülünün sahibi oldu.

Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Naci Tanık, AA muhabirine, fabrikalarının Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu kasabasında 57 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

ABD başta olmak üzere 50 ülkeye ihracat

"Ovis" modeliyle Türkiye'deki av silahı sektörüne yeni bir bakış açısı kazandırdıklarını ifade eden Tanık, "Bu ürünleri üretiyor olmak aynı zamanda savunma sanayisine de parça yapıyor olmak anlamına geliyor. Savunma sanayisinde Huğlu olarak biz de etkin rol oynamaktayız. Ülkemizin askeri güçlerine ürettiğimiz yedek parçalar ve ürünlerle katkı sağlamaktayız." dedi.

Kooperatif bünyesinde 400 kişi çalıştığı bilgisini veren Tanık, şöyle konuştu:

"Ülkeye yıllık 10 milyon dolar civarında döviz girdisi sağlıyoruz. ABD başta olmak üzere 50 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yurt dışına yerli ve milli olarak üretilen modelleri satıyoruz. Aynı zamanda av tüfeği alanında faaliyetimizi ve üretim kapasitemizi artırmak için ikinci bir tesis kurmak için çalışıyoruz."

Türkiye'nin dört bir tarafından işçi istihdam ettiklerini belirten Tanık, Konya'da Aselsan ortaklığıyla kurulan Konya Savunma Sistemleri AŞ ile savunma sanayisinde daha etkin olacaklarını söyledi.

- Guinness başarısı

Huğlu'da üretimini yaptıkları yarı otomatik av tüfeği Renova'nın (CZ 1012) ABD'nin Kansas eyaletinde düzenlenen yarışmada önemli bir başarıya imza attığına dikkati çeken Tanık, Powder Creek Shooting Park Atış Poligonu'ndaki yarışta, 12 saat içinde 5 kişiden oluşan takımın en fazla plak kırma rekorunu denediğini anlattı.

Tanık, şunları kaydetti:

"ABD'deki CZ-USA firması için Huğlu'da ürettiğimiz Renova modeli (CZ 1012) av tüfeği, geçtiğimiz günlerde poligonda 12 saatte en fazla plağı kırarak tescil edildi ve Guiness Rekorlar Kitabı'nda yer almaya hak kazandı. Bu bizim için bir anlamda kalite kontrol testi oldu. Bu kez Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda 'Yenilikçilik' ödülüne layık görüldük. Yatırıma ve üretime aynı güç ve çabayla devam edeceğiz."