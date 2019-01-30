Son Dakika Haberleri: Av Tüfeğiyle İntihar Etti

Av Tüfeğiyle İntihar Etti

1 saat önce

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde Yüksel A. (56), av tüfeğiyle başına ateş ederek yaşamına son verdi.

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MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde Yüksel A. (56), av tüfeğiyle başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Yatağan Termik Santrali'nden işçi emeklisi, evli ve 2 çocuk babası Yüksel A., otomobiliyle Göcek Tüneli yakınına gelerek aracını durdurdu. Yüksel A., araçtan inerek yanında bulunan av tüfeğiyle sol kulak hizasından başına ateş etti. Yüksel A. olay yerinde yaşamını yitirdi. Cesedi görenler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemesi sonrası Yüksel A.'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

- Muğla

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:15 Kaynak: DHA

Dalaman, Muğla, Güncel
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