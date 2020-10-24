Av tüfeğiyle kendisini kazara vuran şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

İzmir'in Kınık ilçesinde, gittiği avda kendisini kaza ile vurduğu iddia edilen bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Yaylekent Mahallesi Çiftlik mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, ava giden üç çocuk babası Rıfat Bozkurt (71), aracından av tüfeğini aldığı esnada tüfek ateş aldı. Vücuduna mermi isabet eden Bozkurt ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay üzerine ekipler soruşturma başlattı. - İZMİR