Son Dakika Haberleri: Av Tüfeğiyle Oynarken Akrabasını Vurdu

Av Tüfeğiyle Oynarken Akrabasını Vurdu

1 saat önce

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişi, oynadığı av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu akrabasının yaralanmasına neden oldu.

Av Tüfeğiyle Oynarken Akrabasını Vurdu, System.String[]
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişi, oynadığı av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu akrabasının yaralanmasına neden oldu.

Ballar Mahallesi'nde ikamet eden bir akrabasını ziyarete giden İ.H, duvarda asılı av tüfeğiyle oynarken kazayla akrabası Ü.K'yi vurdu.

Yüzünden yaralanan Ü.K, eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan İ.H, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:24 Kaynak: AA

Kandıra, Kocaeli, Güncel
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