Av Tüfeğiyle Oynarken Akrabasını Vurdu
1 saat önce
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bir kişi, oynadığı av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu akrabasının yaralanmasına neden oldu.
Kocaeli
'nin Kandıra
ilçesinde bir kişi, oynadığı av tüfeğinin yanlışlıkla ateş alması sonucu akrabasının yaralanmasına neden oldu.
Ballar Mahallesi'nde ikamet eden bir akrabasını ziyarete giden İ.H, duvarda asılı av tüfeğiyle oynarken kazayla akrabası Ü.K'yi vurdu.
Yüzünden yaralanan Ü.K, eve gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma
tarafından gözaltına alınan İ.H, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:24 Kaynak: AA
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