Av tüfeğiyle oynarken kazara kendini vurdu - Son Dakika

Av tüfeğiyle oynarken kazara kendini vurdu
6 saat önce
Siirt'te zihinsel engelli bir kişi, oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:29 Kaynak: İHA
Siirt'te zihinsel engelli bir kişi, oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Çamtaşı köyünde meydana geldi. Ruhsatsız av tüfeğiyle oynayan zihinsel engelli Nurettin Ö.,(31) tüfeğin kazara ateş alması sonucu çenesinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nurettin Ö.'nün hayati tehlikesi olduğu belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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