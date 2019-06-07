Son Dakika Haberleri: Av tüfeğiyle oynarken kazara kendisini ve anneannesini yaraladı
Son Dakika Güncel Haber

Av tüfeğiyle oynarken kazara kendisini ve anneannesini yaraladı

30 dakika önce

Aydın'ın Çine ilçesinde av tüfeğiyle oynayan kişi, kazara kendisini ve anneannesini vurdu.

Av tüfeğiyle oynarken kazara kendisini ve anneannesini yaraladı, System.String[]
Aydın'ın Çine ilçesinde av tüfeğiyle oynayan kişi, kazara kendisini ve anneannesini vurdu.
Alınan bilgiye göre, Yörükler Mahallesi'nde yaşayan Necla Çetin (45), evinde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Bu sırada kazara yere düşen tüfek ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar önce Necla Çetin'in ayaklarına ardından yanında bulunan anneannesi Havana Özdemir'in (75) karnına ve çenesine isabet etti.
Yaralılar, kaldırıldıkları Çine Devlet Hastanesinden Aydın Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 01:12 Kaynak: AA
Yörükler mahallesi, Aydın, Çine, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz'den S-400 açıklaması! Ters laleleri koparıp götüren 3 kişiye 180 bin TL para cezası kesildi Özel harekat polisleri kuyumcu dükkanına sis bombası atarak operasyon düzenledi! Bakan Soylu, kendisini "Akıllı ol" diye tehdit eden vatandaşla ilgili konuştu: Adamın kim olduğu ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 01:42:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Av tüfeğiyle oynarken kazara kendisini ve anneannesini yaraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]