Son Dakika Haberleri: Av Tüfeğiyle Oynarken Parmağı Koptu

Av Tüfeğiyle Oynarken Parmağı Koptu

7 dakika önce

Kırıkkale'de 11 yaşındaki çocuk, av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Av Tüfeğiyle Oynarken Parmağı Koptu, System.String[]
Kırıkkale'de 11 yaşındaki çocuk, av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sanayi Mahallesi 1371. Sokak'taki evlerinde H.Ö. (12), kuzenleri B.Ö. (11) ve D.Ö. (5) ile birlikte evde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Bu sırada tüfeğin kazara ateş alması sonucu çıkan saçmalar B.Ö'ye isabet etti.

Parmağından ve yüzünden yaralanan B.Ö, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. B.Ö'nün kopan parmağı, sağlık ekiplerince 1 saatlik aramanın ardından bulunarak hastaneye götürüldü.

B.Ö, ilk müdahalesinin ardından Hacettepe Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:09 Kaynak: AA

Kırıkkale, Güncel
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