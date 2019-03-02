Av Tüfeğiyle Oynarken Yaşlı Adamı Ensesinden Vurdu

KÜTAHYA'da çay ocağı işleten Rıdvan Nazlı (36), elinde namlusu kısaltılmış av tüfeğiyle oynarken kazayla tetiğe dokununca, silahtan çıkan saçmaların ensesine isabet ettiği Hakkı Gültekin (74) ağır yaralandı.

KÜTAHYA'da çay ocağı işleten Rıdvan Nazlı (36), elinde namlusu kısaltılmış av tüfeğiyle oynarken kazayla tetiğe dokununca, silahtan çıkan saçmaların ensesine isabet ettiği Hakkı Gültekin (74) ağır yaralandı. Şüpheli Nazlı polis tarafından gözaltına alındı.



Paşamsultan Mahallesi, Samanpazarı caddesindeki Sarraf Çarşısı'nda çay ocağını işleten Rıdvan Nazlı, işyerinin önünde otururken oynadığı namlusu kısaltılmış av tüfeğiyle iddiaya göre yanlışlıkla ateş etti. Bu sırada tüfekten çıkan saçmalar çarşıda çakmak satarak geçimini sağlayan Hakkı Gültekin'in ensesine isabet etti. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Gültekin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Rıdvan Nazlı ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Nazlı, işyerinin önünde tüfekle oynarken yanlışlıkla ateş aldığını öne sürürken, ifadesi için Kütahya Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



- Tahya

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