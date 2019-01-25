Son Dakika Haberleri: Av Tüfeğiyle Oynayan 7 Yaşındaki Çocuk Kendini Vurdu

Av Tüfeğiyle Oynayan 7 Yaşındaki Çocuk Kendini Vurdu

1 saat önce

GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde, av tüfeğiyle oynayan Y.G. (7), silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Av Tüfeğiyle Oynayan 7 Yaşındaki Çocuk Kendini Vurdu, System.String[]
GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde, av tüfeğiyle oynayan Y.G. (7), silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Şiran ilçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte geldiği ilçede ziyaret ettiği dedesi Mustafa Ş.'ye ait av tüfeğiyle oynayan Y.G., silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı. Ağız kısmından yaralanan küçük çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Şiran Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Trabzon  Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Y.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri ise evde incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor.

- Şhane

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:10 Kaynak: DHA

Şiran, Güncel
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