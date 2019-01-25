Av Tüfeğiyle Oynayan 7 Yaşındaki Çocuk Kendini Vurdu
1 saat önce
GÜMÜŞHANE'nin Şiran ilçesinde, av tüfeğiyle oynayan Y.G. (7), silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.
GÜMÜŞHANE'nin Şiran
ilçesinde, av tüfeğiyle oynayan Y.G. (7), silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Şiran ilçesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte geldiği ilçede ziyaret ettiği dedesi Mustafa Ş.'ye ait av tüfeğiyle oynayan Y.G., silahın kazara ateş alması sonucu yaralandı. Ağız kısmından yaralanan küçük çocuk, yakınları tarafından kaldırıldığı Şiran Devlet Hastanesi
'ndeki ilk müdahalesinin ardından Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi
(KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi
Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Y.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma
ekipleri ise evde incelemelerde bulundu. Soruşturma sürüyor.
- Şhane
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:10 Kaynak: DHA
Yeliz Yeşilmen Canlı Yayında Serdar Ortaç'a Seslendi: Chloe'yi Bırak, Etraf Güzel Kız Kaynıyor
Tecavüz Skandalıyla Gündeme Gelen Çocuk Destek Yurdu Kapatıldı
İzmir'de Korkutan Deprem
İtalya'da Uçak ve Helikopter Havada Çarpıştı: 5 Ölü, 2 Yaralı