Son Dakika Haberleri: Av tüfeğiyle şaka yaparken kuzenini vurduğu iddiası
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Av tüfeğiyle şaka yaparken kuzenini vurduğu iddiası

26 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde av tüfeğiyle şaka yapmak isteyen 16 yaşındaki genç, 13 yaşındaki kuzenini vurarak ölümüne neden oldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde av tüfeğiyle şaka yapmak isteyen 16 yaşındaki genç, 13 yaşındaki kuzenini vurarak ölümüne neden oldu.
İddiaya göre, Kurban Bayramı dolayısıyla ilçeye bağlı Köklü Mahallesi'ndeki amcasının evine giden K.F. (16), evin duvarında asılı bulunan ruhsatlı av tüfeğini indirerek şaka yapmak için karşısında oturan kuzeni Havanur F'ye (13) doğrulttu.
Bu sırada ateş alan tüfekten çıkan saçmalar, Havanur F'ye isabet etti.
Silah sesini duyan çocukların yakınları, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ağır yaralı olarak İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan Havanur, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Havanur'un cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
K.F'nin ise gözaltına alındığı öğrenildi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 03:20 Kaynak: AA
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