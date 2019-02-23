Son Dakika Haberleri: Av Tüfeğiyle Şakalaşırken 11 Yaşındaki Kuzenini Vurdu

Av Tüfeğiyle Şakalaşırken 11 Yaşındaki Kuzenini Vurdu

30 dakika önce

KIRIKKALE'de, ailesi ile birlikte akraba ziyaretine giden H.Ö. (14), iddiaya göre kuzeni B.Ö. (11) ile evde bulunan av tüfeğiyle şakalaşırken, silahın kazara ateş alması sonucu, kuzenini elinden ve yüzünden yaraladı.

Av Tüfeğiyle Şakalaşırken 11 Yaşındaki Kuzenini Vurdu, System.String[]
KIRIKKALE'de, ailesi ile birlikte akraba ziyaretine giden H.Ö. (14), iddiaya göre kuzeni B.Ö. (11) ile evde bulunan av tüfeğiyle şakalaşırken, silahın kazara ateş alması sonucu, kuzenini elinden ve yüzünden yaraladı. B.Ö. hastanede tedaviye alındı. 

Olay, akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi 1371. Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. H.Ö., ailesiyle gittiği akraba ziyaretinde kuzeni B.Ö. ile evde bulunan av tüfeği ile oynamaya başladı. İddiaya göre B.Ö. ve H.Ö. şakalaşırken tüfek kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmaların eline ve yüzüne isabet ettiği B.Ö. yaralandı. Evdekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.Ö.,  Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. B.Ö. daha sonra  Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. H.Ö. ile aynı evde bulunan diğer kuzeni D.Ö. ise ifadeleri alınmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - Kırıkkale

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:16 Kaynak: DHA

Kırıkkale, 3. Sayfa
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