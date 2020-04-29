Av tüfeğiyle vurulan 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Edirne'de iki grup arasındaki kavgada, av tüfeğiyle vurulan 5 kişi yaralandı.

Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan ve yabancı uyruklu M.Ş. ile aralarında husumet bulunduğu öğrenilen bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş, yanında getirdiği av tüfeğiyle grubun üzerine ateş açtı.

Olayda vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden 5 kişi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili yakalanan M.Ş. gözaltına alındı.

Çavuşbey Mahallesi'nde yaşayan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.Ş ile aralarında daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen bir grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş, yanında getirdiği av tüfekle grubun üzerine ateş açtı.

Olayda vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabete den 5 kişi yaralandı. Yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili yakalanan M.Ş gözaltına alındı.