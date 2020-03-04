Av tüfeğiyle vurulan Boncuk için yardım bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Av tüfeğiyle vurulan Boncuk için yardım bekleniyor - Son Dakika

Av tüfeğiyle vurulan Boncuk için yardım bekleniyor

6 saat önce

ZONGULDAK'ta, Nazif B.'nin (65) bahçesine girip tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle av tüfeğiyle vurarak yaraladığı 'Boncuk' isimli köpeğin tedavisi yapıldı.

Av tüfeğiyle vurulan Boncuk için yardım bekleniyor, System.String[]

ZONGULDAK'ta, Nazif B.'nin (65) bahçesine girip tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle av tüfeğiyle vurarak yaraladığı 'Boncuk' isimli köpeğin tedavisi yapıldı. Hayvansever Seda Mercan köpeğin, 1500 TL tutan tedavi masrafı için destek istedi.

Rat Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, Nazif B. komşusu A.Ş.'ye ait 'Boncuk' isimli köpeğe, bahçesine girip tavuklarına zarar verdiği gerekçesiyle ruhsatsız av tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan köpek, veteriner kliniğine götürüldü. Ameliyat edilen Boncuk hayati tehlikeyi atlattı. Ancak sahibi 1500 lira tutan tedavi giderini karşılayamadı.

Hayvansever Seda Mercan, Bocuk için devreye girerek, hayvanseverlerden yardım istedi. Mercan, bu tür olayların önlenebilmesi için caydırıcı cezalar getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Sokak hayvanları gönüllüleriyiz biz. Belediye ekiplerinden telefon geldi. Köpeğin tüfekle vurulduğu söylendi. Polise haber verdim. Bahçeye girmiş, bahçesine girmiş diye. Köpek zaten tavuk kadar. Üçüncü vakasıymış. Vuran kişiyi, emniyete götürdüler, ifadesi alınıp serbest bırakıldı. Muhtemelen devam edecek yapmaya. Destek bekliyoruz maddi anlamda. Çünkü barınağımız yok. Yeterli imkanlarımız olmadığı için kliniğe aldırıyoruz. Bu tür ruh hastaları yüzünden bizler uğraşıyoruz maalesef. Hayvan insanoğlundan korkmuş" dedi.

VURAN, SERBEST KALDI

Olayın ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Nazif B.'ye sosyal medyadan tepki yağdı. Nazif B.'nin daha önce de 2 ayrı köpeğe saldırdığı, bir köpeğin sakat kalmasına neden olduğu iddia edildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:58 Kaynak: DHA
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