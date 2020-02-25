Av tüfeğiyle vurulan genç öldü - Son Dakika

Gaziantep'te kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalara hedef olan genç hayatını kaybetti.



Olay, Şahinbey ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Yunus Emre Berk, Şehit Piyade Er Hüseyin Özdemir Sokak'taki bir evde, henüz bilinmeyen bir nedenle A.K., A.Y. ve D.D. ile tartışmaya başladı. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar Yunus Emre Berk'in göğsüne isabet etti. Berk kanlar içerisinde yere yığılırken, olay yerinde hayatını kaybetti. Berk'in cenazesi olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gencin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri Berk'in ölümüne yol açan şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP