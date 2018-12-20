Son Dakika Haberleri: Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Ağır Yaralandı

Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Ağır Yaralandı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu ileri sürülen genç ağır yaralandı.

Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Ağır Yaralandı, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu ileri sürülen genç ağır yaralandı.

Nif Mahallesi'nde ikamet eden Hilmi Işık (20), arkadaşı F.G ile kuş avlamak için buluştu. İddiaya göre, iki arkadaş, F.G'nin evinin önünde oturduğu sırada F.G'nin sandalyeye dayadığı tüfeğin ateş alması sonucu, Işık başından vuruldu.

Ağır yaralanan Işık, 112 Acil Servis ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Işık, buradan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

F.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:23 Kaynak: AA

Hilmi Işık, Muğla, Fethiye, Güncel
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