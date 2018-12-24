Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Öldü
21 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kazara vurulduğu ileri sürülen genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesinde kazara vurulduğu ileri sürülen genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Nif Mahallesi'nde arkadaşı F.G'nin tüfeğinin ateş alması sonucu başından vurulan Hilmi Işık
(20), Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
İddiaya göre, ilçede dört gün önce F.G'nin sandalyeye dayadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu Hüseyin Işık başından vurulmuş, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Durumu ağır olan Işık, buradan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, F.G. ise jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:23 Kaynak: AA
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