Av Tüfeğiyle Vurulan Köpek İçin Seferber Oldular

Av tüfeğiyle vurulan köpek için seferber oldular Kanlar içinde kalan köpek, yoğun kar yağışına rağmen Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldıVAN - Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, av tüfeğiyle vurulan köpeği yoğun kar yağışına rağmen yürütülen yoğun çalışmalar...

Av tüfeğiyle vurulan köpek için seferber oldular

Kanlar içinde kalan köpek, yoğun kar yağışına rağmen Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı



VAN - Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, av tüfeğiyle vurulan köpeği yoğun kar yağışına rağmen yürütülen yoğun çalışmalar sonucu 3 saatte hayvan hastanesine ulaştırdı.

İpekyolu ilçesi Ortanca Mahallesi'nde yaşayan Fuat Eraygen'in köpeği, kimliği belirsiz kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Vurulma ile birlikte köpek kanlar içinde yere yığılınca, Eraygen durumu Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine bildirdi. Yaralı köpeği kurtarmak için yola çıkan hayvan ambulansı, bölgede etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle ilerleyemedi. Kapalı yol bilgisinin Van Büyükşehir Belediyesine aktarılmasıyla bölgeye karla mücadele ekipleri sevk edildi. Karla mücadele ekiplerinin öncülüğünde, 3 saat süren çalışma ile yaralı köpeğe ulaşıldı. Yaralı köpek ilk müdahalenin ardından ambulansla Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine kaldırıldı. Merkezde yapılan müdahale ile köpekten onlarca saçma tanesi çıkartıldı. Yaralı köpek tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar sahibine teslim edilecek.

Kar ve fırtınaya rağmen zorlu yolu aşarak köpeğini kurtaran ekiplere teşekkür eden Fuat Eraygen, "Köpeğim silahla vuruldu. Silah sesini de duydum. Evin önüne geldiğinde köpek kanlar içerisindeydi. Yan yatmış, acı çekiyordu. Hemen Van Büyükşehir Belediyesini aradım. Ortanca Mahallemiz Van merkeze 37 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Bu zorlu şartlarda kar ve fırtınada gelip köpeğime ilk müdahaleyi burada yaptılar. Merkezde ise tedavisini devam ettirecekler. Belediyemizin hayvanlara karşı böyle duyarlı olması gerçekten mutluluk verici. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Köpeğin sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Şah İsmail Bilge ise "İlk müdahalemizde köpeğin sağ arka tarafında saçma denilen mermi izlerine rastladık. Bir kısmı delip geçmişti. Bir kısmı da halen bacağındaydı. Çok acı çekiyordu. Saçmaları bacaktan temizledik. Bir diğer kısmında olan saçmaları da çıkartacağız. Köpeğin durumu şu anda iyi, gerek antibiyotik gerekse dolaşım sistemindeki tedavilerin hepsi titizlikle yürütülüyor. Birkaç gün içerisinde taburcu edeceğiz. Toplumumuzda her havlayan köpeğin ısıracağı mantığı var. Köpekler bazen farklı sıkıntılarda da insanlara havlayarak çağrıda bulunabiliyorlar. Özelikle kış aylarında hayvanlara karşı daha merhametli ve empati kurarak yaklaşmalıyız" diye konuştu.

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