SOKAK KÖPEĞİNİ HEDEF TAHTASI YAPTILAR - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde av tüfeğiyle vurulan sokak köpeğinin yardımına, Sokak Hayvanlarını Koruma Yaşatma Rehabilitasyon ve Eğitim Derneği (SOHAYKO) yetişti. Yaralı hayvan, götürüldüğü veteriner kliniğinde tedavi altına alınırken, saçmaların omura zarar verdiği belirlendi.

Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde geçtiğimiz günlerde bir sokak köpeği, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Saçmaların omura, sırtına ve kuyruk kısmına isabet etmesi sonucu yaralanan köpeği bulan köylüler, sosyal medya hesaplarından SOHAYKO yetkilileri ile irtibata geçerek, yardım talep etti. Bunun üzerine SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, İstanbul'dan yola çıkarak yaralı köpeği tedavi ettirmek için Pazarköy köyüne geldi.

Dernek Başkanı Yasin Yılmaz yaptığı açıklamada, " Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde bir köpek av tüfeği ile vurulmuş. Bu köpeği almaya geldik. Çünkü bu köyde bir veteriner ya da klinik yok. İnsanlar da bizden yardım istedi. İstanbul'dan kalkıp buraya köpeği almaya geldik" dedi.

SOHAYKO Derneği Başkanı Yasin Yılmaz, yaralı köpeği alarak İstanbul'da kliniğe götürüp tedavisini başlattı. Yılmaz, "Dostumuzu alıp hemen yola çıktık ve sabaha karşı kliniğimize geldik. Yapılan tetkiklerde, saçmaların omura zarar verdiği tespit edildi. Hemen müdahale edilemediği için vücudunda çok fazla enfeksiyon ve iltihap var. Tedavisine başlandı ancak arka bacaklarında his yok. Umarız korktuğumuz gibi değildir. İlk olarak bir MR çekilecek. Vücudundaki enfeksiyon azaldıktan sonra da ameliyata alınacak. Tedavisinden sonra yuva arayacağız, umarız şansı bol olur" diye konuştu.

Pazarköy Muhtarı Mehmet Sakar ise, olaydan haberinin olmadığını belirterek, "Eğer böyle bir olay yaşanmışsa sorumlu ya da sorumlular bulunarak cezalandırılmalı. Böyle bir olayı tasvip etmemiz mümkün değil" dedi.