Av tüfeğiyle vurularak öldürüldü - Son Dakika

Cinayet şüphelisi Mustafa S. olayda kullandığı düşünülen av tüfeğiyle saklandığı bir köy evinde jandarma ekiplerince yakalanıp, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Mustafa S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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