Son Dakika Haberleri: Av tüfeğiyle yaralanan kişi kaçtı
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Av tüfeğiyle yaralanan kişi kaçtı

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada yaralanan ve başka suçlardan arama kaydı bulunan kişi, olay yerinden kaçtı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan kavgada yaralanan ve başka suçlardan arama kaydı bulunan kişi, olay yerinden kaçtı.

Fatih Mahallesi'nde Kemal K. (63) ve Ahmet E. (38) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal K. yanında bulunan av tüfeğiyle Ahmet E'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.

Polis ekipleri, Kemal K'yi av tüfeğiyle birlikte yakaladı. Hakkında 4 ayrı suçtan yakalama kararı bulunduğu öğrenilen yaralı Ahmet E. ise olay yerinden kaçtı.

Kavgayı duyan Ahmet E'nin kardeşi Hakan E. (35) ise Kemal K'nin ikametine giderek av tüfeğiyle ateş etti.

Hakan E. de "genel güvenliğin tehlikeye sokulması ve mala zarar verme" suçlarından gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, Ahmet E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Av tüfeğiyle yaralanan kişi kaçtı

Fatih Mahallesi, İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:43 Kaynak: AA
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