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Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak - Son Dakika

Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak

18.10.2021 13:48
Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak

Bursa'nın Gemlik ilçesinde gerçekleşen olayda Salih Demir, tartışma yaşadığı 39 yaşındaki yeğeni Ahmet Top'u av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle Salih Demir 25 yıl hapse çarptırıldı. Demir'e, oğlu İbrahim Demir'i yaraladığı gerekçesiyle de 2 bin 240 TL adli para cezası uygulandı.

Geçen yıl temmuz ayında Gemlik ilçesi kırsal Şahinyurdu Mahallesi'nde Salih Demir, tarla nedeniyle husumetli olduğu ablasının oğlu Ahmet Top'un, oğlu İbrahim Demir ile birlikte alkol aldıktan sonra evinde uyuduğunu gördü.

KAPIYA ATEŞ AÇTI, ARKASINDAKİLER VURDU

Salih Demir, oğlu ile yeğenini uyandırıp evden gitmelerini isteyince tartışma çıktı. Bu sırada evde bulunan dede Salih Mehmet Demir, oğlu Salih ile torunlarının arasına girip, sakinleştirmek istedi. Salih Demir'in elindeki tüfeği gören babası Salih Mehmet Demir ile torunları üst kattaki odaya çıkıp kapıyı kapattı. Salih Demir, iki el kapıya doğru ateş etti. Saçmalar, bu sırada kapının arkasında bulunan yeğeni Ahmet Top ile oğlu İbrahim Demir'e isabet etti. Top olay yerinde hayatını kaybetti. İbrahim Demir ise hastaneye kaldırıldı. Jandarma tarafından gözaltına alınan Salih Demir, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÜFÜR VE TEHDİT ETTİ

Demir mahkemedeki ifadesinde, "Ahmet Top olaydan önce, ben zeytinlikteki kulübemde yatarken kapımı çaldı, elinde balta ile bekliyordu, bana annesinin kocasının kim olduğunu sordu, ben annesinin kocasının yaklaşık 15-20 yıl önce vefat ettiğini söyledim, başka kocası olduğunu bildiğimi söyledi, ben de bilmediğimi söyledim, babam olan Salih Mehmet Demir'e ve bana küfür ve tehdit etti" dedi.

"AMACIM ÖLDÜRMEK DEĞİL EVDEN ÇIKARTMAKTI"

Demir olay anını ise, "İbrahim'in odasına girdim, İbrahim ve Ahmet yatıyorlardı, ikisi de sarhoştu, evden çıkmaları için uyardım. Cebimde iki gün önce beni Ahmet tehdit ettiği için küçük ekmek bıçağı taşıyordum, ekmek bıçağını çıkartarak evden çıkmalarını istedim, onlar çıkmayacaklarını söylediler, Ahmet bana yarın senin işini bitireceğim şeklinde tehdit ve küfürler savurdu, ben de kendi odama giderek, tüfeği aldım, tüfeğin içine iki adet fişek yerleştirdim, 3-4 adet de cebime koydum, ben salonda Ahmet ve İbrahim'e karşı evi terk etmelerini istedim, yoksa vuracağımı söyledim, ancak onlar yine çıkmak istemediler. İlk önce ters istikamete doğru silahımı ateşledim. Sonra kapalı olan kapıya doğru silahı yine ateşledim, içeriden 'of' diye bir ses geldi. Daha sonra evden av tüfeğiyle beraber çıktım. Telefonla beni jandarma aradı, telefonda Ahmet'in öldüğünü söylediler, ben de teslim olmak için jandarmanın yanına köy meydanına gittim. Amacım Ahmet'i öldürmek veya yaralamak değildi, evden çıkartmaktı" diye anlattı.

"KAPININ ARKASINDA OLABİLECEĞİ AKLIMA GELMEDİ"

Salih Demir hakkında Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın karar duruşmasına bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Salih Demir, "Odada babam, oğlum ve Ahmet vardı. Dışarıya çıksınlar diye kapıya doğru ateş ettim. Amacım onları dışarıya çıkartmaktı. İçeride oğlum ve babam varken onlara neden zarar vereyim ki. Kapının arkasında birinin olabileceği hiç aklıma gelmedi. Suçsuzum, beraatimi istiyorum" dedi.

CEZASI 25 YILA İNDİ

Mahkeme heyeti, sanık Salih Demir'e, Ahmet Top'u öldürdüğü gerekçesiyle 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezayı 25 yıla indirdi. Mahkeme, sanığa ayrıca, oğlu İbrahim Demir'i 'basit yaralamak' suçundan 112 gün adli para cezası verdi. Bu ceza toplam 2 bin 240 lira para cezasına çevrildi.

Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak

İbrahim Demir, Salih Demir, Para Cezası, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak - Son Dakika
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