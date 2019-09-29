Av tüfekleriyle gelip soygun yapmış, yaşananlar kameraya yansımıştı... Mahkemeye sevk edilen 10 kişi tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir akaryakıt istasyonunu 90 saniyede soyan ve 5 günde yakalanan 10 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Şahinbey ilçesi Barak Mahallesi'nde geçen Pazartesi günü meydana gelen olayda yüzleri maskeli 7 kişi kiralık araçla geldikleri Yeşilvadi Bulvarı üzerindeki bir petrol istasyonunda, çalışanlarını av tüfekleriyle etkisiz hale getirerek, kasadaki ve çalışanların ceplerinde bulunan toplam 150 bin lira ile 10 bin lira değerindeki sigara ve 5 bin liralık yakıt çeklerini alarak kayıplara karışmıştı. Olay yerinde incelemeye yapan polis ekipleri, izledikleri güvenlik kameralarında soyguncuların 90 saniyede kasaları boşaltarak, kayıplara karıştığını belirlerken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatmıştı. Ekipler yaptıkları fiziki ve teknik çalışmalar sonucu, petrol istasyonunu soyan şüphelilerin kimlikleri belirlerken, olayda 3 kişinin de gözcülük yaptığı tespit etmişti.

Kimlikleri ve adresleri belirlenen şüpheliler, olaydan 5 gün sonra adreslerine yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı. Çalınan paranın 50 bin lirasını da ele geçiren polisler, 10 şüpheliyi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından önce sağlık kontrolü için Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne ardından adliyeye sevk edilmişti.

Çıkarıldığı nöbetci savcılığın ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 10 şüphelinin tamamı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.