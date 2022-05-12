Av tüfekli katilden itiraf: Beni vurur korkusuyla öldürdüm - Son Dakika
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Av tüfekli katilden itiraf: Beni vurur korkusuyla öldürdüm

12.05.2022 11:50

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde İslam Çakmak, arkadaşı Enes Merdivan ile aralarında borç meselesi olduğunu öne sürerek yaptığı açıklamada "Borcuma karşılık av tüfeğimi verdim. Enes, tüfeğe fişek sürdükten sonra sol kolunun altına alarak 'Tüfeği aldım ama Nazar'dan vazgeçersen' dedi. 'Beni vurur' korkusuyla ondan önce tüfeği alarak, ateş ettim." diye konuştu.

Devrek ilçesine bağlı Erenler köyünde, geçen yıl 27 Ağustos'ta kaybolup, hakkında arama çalışması başlatılan Enes Merdivan'ın cesedi, Nazar Kocabıyık'ın (19) itirafıyla Oğuzhan köyündeki ormanda bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada cinayet şüphelisi İslam Çakmak hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Çakmak, 3 Eylül'de avukatı eşliğinde İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek teslim oldu. İşlemleri tamamlanan Çakmak ile sevgilisi Kocabıyık, 'tasarlayarak öldürme ve yardım etme' suçundan tutuklandı. Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

"TÜFEĞİ ALDIM AMA NAZAR'DAN VAZGEÇERSEN"

Enes Merdivan'ın kendisinden alacağını istediğini ancak para yerine cinayette kullanılan av tüfeğini teklif ettiğini öne süren İslam Çakmak, "Enes'le birlikte silahı denemek için her zaman takıldığımız kulübeye gittik. Başkaları oturduğu için ormana doğru ilerledik. Enes, tüfeğe fişek sürdükten sonra sol kolunun altına alarak 'Tüfeği aldım ama Nazar'dan vazgeçersen' dedi. Ben reddedince sağ eline aldığı bıçakla üstüme doğru atladı. Yumruk attım, tüfeği yere attı. Üzerime gelmeye başlayınca, ben de onu ittim. Tüfeğe yönelmiş gibi düşündüm. 'Beni vurur' korkusuyla ondan önce tüfeği alarak, ateş ettim. Bir anda patladı. Seslendim ama cevap vermedi. Ensesinde kan görünce, Enes'in telefonunu ve bıçağı alarak eve gittim" dedi. Çakmak, daha sonra olayı sevgilisi Nazar Kocabıyık'a anlattığını, sevgilisinin "Hamileyim, teslim olma" dediğini ileri sürerek, delilleri karartmasında akıl verdiğini ve yardım ettiğini iddia etti.

"GÜLEREK, ENES'İ ÖLDÜRDÜM, DEDİ"

Nazar Kocabıyık ise iddiaları yalanlayarak, "İslam bana suç atıp, duruyor. İslam gece beni arayarak, buluşmak istedi. Buluştuktan sonra evlerine farklı bir yoldan giderken ormanda durdu. Soğukkanlı bir tavırla gülerek 'Enes'i öldürdüm' dedi. 'Niye yaptın' diye sorduğumda, küfrederek 'Sinirlerimi bozdu' dedi. Ben inanmayınca hırkasında boğuşmadan kalan kesiği ve boş kovanı gösterdi. Silahıysa temizlemesi için kardeşine verdiğini söyledi. Evlerine vardıktan bir süre sonra birlikte olay yerine Enes'i gömmek için gittik. Kazma ve küreği daha önceden getirmişti. Enes'in nabzına bakmak için yaklaştım fakat korkup kaçınca İslam, çukur kazmayı bırakıp benim peşime geldi. Ekipmanların hepsini sobada yaktı. İslam'a hamilelikle ilgili hiçbir şey söylemedim. Enes'le de aramda duygusal bir bağ veya konuşma yoktu" diye konuştu.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme heyeti, İslam Çakmak'ın kardeşi E.Ç.'nin soruşturma aşamasında alınan ifadesi ile Nazar Kocabıyık'ın beyanlarının uyumlu olduğunu belirtti. Heyet, Kocabıyık'ın yurt dışı yasağı ile tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Çakmak'ın ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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Zonguldak, Hisarcık, Devrek, İslam, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Av tüfekli katilden itiraf: Beni vurur korkusuyla öldürdüm - Son Dakika


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