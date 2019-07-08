Son Dakika Haberleri: Av tüfekli soyguncuyu kuyumcu ikna edip, polise teslim etti
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Av tüfekli soyguncuyu kuyumcu ikna edip, polise teslim etti

1 saat önce

ADANA'da, kuyumcu Hacı Ali Menekşe (66), av tüfeğiyle dükkanına soyguna gelen şüpheli Ümit Ç.'yi (26) verdiği nasihatlerle ikna ederek polise teslim etti.

Av tüfekli soyguncuyu kuyumcu ikna edip, polise teslim etti, System.String[]
ADANA'da, kuyumcu Hacı Ali Menekşe (66), av tüfeğiyle dükkanına soyguna gelen şüpheli Ümit Ç.'yi (26) verdiği nasihatlerle ikna ederek polise teslim etti. 
Seyhan ilçesindeki İbo Osman Caddesi üzerindeki Hacı Ali Menekşe'ye ait kuyumcu dükkanına av tüfeğiyle gelen Ümit Ç. (26) vitrindeki altınları istedi. Bunun üzerine Menekşe, "Ben askerim, benim de silahım var. O tüfeği indir" diye başlayıp, Ümit Ç.'ye nasihatlerde bulunmaya başladı. Ümit Ç.'yi nasihatleriyle ikna eden Menekşe, polisi arayıp durumu bildirdi. Polis ekipleri gelirken, Menekşe av tüfeğinin namlusundaki fişekleri de doldur-boşalt yaparak çıkarttı. Ümit Ç. olay yerine gelen polislere, "Ameliyat için paraya ihtiyacım vardı. Birkaç altın alacaktım" dedi. Ümit Ç. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


- Adana
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 09:36 Kaynak: DHA
Seyhan, Adana, Güncel
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