'Av turizmi' için 798 kota - Son Dakika

'Av turizmi' için 798 kota

AV turizmi kapsamında 2020-2021 sezonunda Türkiye genelinde kotalar belirlendi.

'Av turizmi' için 798 kota, System.String[]

AV turizmi kapsamında 2020-2021 sezonunda Türkiye genelinde kotalar belirlendi. 398 erkek yaban keçisi, 25 hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi, 45 dişi yaban keçisi, 12 melez yaban keçisi, 39 çengel boynuzlu dağ keçisi, 9 Anadolu yaban koyunu, 14 ceylan, 89 kızıl geyik, 167 karaca ve sayıları bölge müdürlüklerince belirlenecek yüzlerce yaban domuzu avlanabilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP), Merkez Av Komisyonu (MAK) kararları kapsamında, Türkiye genelinde 2020-2021 Av Yılı Av Turizmi Uygulama Talimatı ile avlanmasına izin verilen türler, kotalar, ücretler ve avlanma şekilleri belirlendi. Bazı illerde tartışmalara yol açan ve bölge müdürlüklerinin partiler halinde gerçekleştirdiği ihalelerin mahkemeye taşındığı süreçte Türkiye genelinde yaban domuzları haricinde 798 yaban hayvanı için av izni çıktı.

798 YABAN HAYVANI1 Eylül 2020- 31 Mart 2021 tarihlerini kapsayan sezonda, uygulama talimatında avına izin verilen türler arasında Anadolu yaban koyunu, ceylan, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, melez yaban keçisi, kızıl geyik, yaban keçisi, yaban domuzu türleri bulunuyor. Buna göre 398 erkek yaban keçisi, 25 hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi, 45 dişi yaban keçisi, 12 melez yaban keçisi, 39 çengel boynuzlu dağ keçisi, 9 Anadolu yaban koyunu, 14 ceylan, 89 kızıl geyik, 167 karaca avlanabilecek. Ayrıca her avlak için avcı başına iki yaban domuzu avlama izni de bulunuyor. Av turizmi kapsamında izin almak kaydıyla yine kişi başına 2 yaban domuzu avlanabilecek. Yaban domuzu kotasının yüzleri bulması bekleniyor.  İKİ İLDE İPTAL OLDUDKMP'ye bağlı bölge müdürlüklerince de avlaklar ve avlaklardaki sayılara göre partiler halinde ihalelerin birçoğu tamamlandı. İhale süreçlerinin önümüzdeki günlerde tamamıyla bitmesi bekleniyor. Bu ihalelerden toplam 31 kızıl geyik kotasının bulunduğu Eskişehir'deki 18 kızıl geyik için yapılan ihale için, Eskişehir İdare Mahkemesi'nce Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği'nin başvurusu üzerine, 'yürütmeyi durdurma' kararı verildi. Toplam 20 yaban keçisi kotasının bulunduğu Tunceli'de ise 17 yaban keçisi için yapılan ihale DKMP Genel Müdürlüğü'nce geri çekildi. HANGİ TÜR, HANGİ İLDE AVLANABİLECEK?DKMP Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu tarafından türlere göre illerdeki avlaklar, kota ve ücretler şöyle: YABAN KEÇİSİ (TEKE): 2020-2021 yılı için Türkiye genelinde toplam 398 teke (erkek) yaban keçisi için 6 bin TL'den başlayıp avlak sahalarına göre 92 bin 500 TL arasında değişen muhammen bedelli fiyat belirlendi. Erkek yaban keçisi av kotası illere göre Adıyaman'da 31, Muğla'da 28, Antalya'da 58, Isparta'da 8, Adana'da 29, Hatay'da 9, Kayseri'de 11, Mersin'de 61, Niğde'de 18, Karaman'da 8, Konya'da 3, Artvin'de 31, Giresun'da 11, Gümüşhane'de 2, Bingöl'de 7, Erzincan'da 27, Erzurum'da 15, Kahramanmaraş'ta 4, Malatya'da 2, Sivas'ta 15, Tunceli'de 20. HATALI BOYNUZLU ŞELEK YABAN KEÇİSİ: Komisyon tarafından hatalı boynuzlu şelek yaban keçisi için birey başına 4 bin TL muhammen bedel üzerinden Mersin'de 12, Muğla'da 3, Antalya'da 6, Kayseri'de 1, Artvin'de 3 birey olmak üzere toplam 25 kota belirlendi. DİŞİ YABAN KEÇİSİ: Dişi yaban keçisi için birey başına 2 bin TL muhammen bedel üzerinden Muğla'da 13, Antalya'da 27, Mersin'de 2, Erzurum'da 3 birey olmak üzere toplam 45 birey av kotası belirlendi. MELEZ YABAN KEÇİSİ: Kültür ırkı keçi ile yaban keçisinin çiftleşmesi sonucu oluşan melez yaban keçisi için birey başına 8 bin 250 TL muhammen bedel üzerinden Adıyaman'da 12 birey av kotası belirlendi. ÇENGEL BOYNUZLU DAĞ KEÇİSİ: Çengel boynuzlu dağ keçisi, Artvin'de 14, Rize'de 8, Bingöl'de 7, Erzincan'da 6, Tunceli'de 4 olmak üzere toplam 39 kota belirlendi. Avlak sahalarına göre muhammen bedel fiyatlar ise 8 bin 500 TL ile 43 bin 500 TL arasında değişiyor. ANADOLU YABAN KOYUNU: Anadolu yaban koyunu Karaman'da 2, Konya'da 6, Ankara'da 1, toplam 9 birey için 105 bin TL ile 144 bin 500 TL arasında fiyat belirlendi. CEYLAN: Ceylan, Şanlıurfa'da 14 kota belirlenirken, muhammen bedel fiyatı ise 21 bin 500 TL.KIZIL GEYİK: Kızıl geyik, Bilecik'te 2, Afyonkarahisar'da 2, Denizli'de 2, Eskişehir'de 31, Kütahya'da 3, Ankara'da 5, Bolu'da 16, Karabük'te 2, Kastamonu'da 14, Çorum'da 8, Kahramanmaraş'ta 4 olmak üzere toplam 89 birey kota belirlendi. Kızıl geyikleri avlamak için yapılan veya yapılacak ihalelerde muhammen bedel fiyatları 8 bin 500 TL ile 34 bin 500 TL arasında değişiyor.

KARACA: Karaca, Osmaniye'de 6, Düzce'de 29, Bartın'da 10, Karabük'te 27, Kastamonu'da 58, Sinop'ta 10, Zonguldak'ta 9, Çorum'da 2, Ordu'da 2, Giresun'da 14 olmak üzere toplam 167 birey kota belirlendi.


Türkiye, Yaban, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 08:13

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Av turizmi' için 798 kota - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Hollandalı teknik direktör Ronald Koeman, Barcelona ile sözleşme imzaladı Alaattin Çakıcı, Adana'da iş adamları ile bir araya geldi Son Dakika: Genç kıza cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklandı MasterChef'in ilk takım oyununda gerginlik haf safhada! Serhat ve Eray laf dalaşına girdi Türkiye'de 30 şehirde 65 yaş üstüne kısıtlama geldi! DSÖ, salgında gençleri işaret etti En uygunu 107 bin TL! İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır araç fiyatları Afyonkarahisar'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu Son Dakika: Beşiktaş-PAOK maçını Daniele Doveri yönetecek Korona virüs denetiminde kafe tuvaletinde dikkat çeken yazı Galata Kulesi'nden sonra bir restorasyon skandalı daha! 800 yıllık tarihi köprüye kepçeli müdahale Galatasaray, Fatih Terim'in düşünmediği 5 futbolcuyla yollarını ayırıyor Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi Koronadan hayatını kaybeden Çumra Belediye Başkanı Oflaz, toprağa verildi Alanyaspor'lu Fernandes, Arap ekibi Al Ittihad'a transfer oldu Hüngür hüngür ağlayan Bergüzar Korel, hasta çocuklar için Fahrettin Koca'dan yardım istedi
Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı Fenerbahçe, Inter'li savunmacı Diego Godin'i gündemine aldı         
11:44
Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş Kızının düğünü için barışan eşini öldüren koca, 'Bir gün annenizi öldüreceğim' demiş         
11:43
Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü Koşan köpeğin tasması ayağına takılıp yüzüstü düşen yaşlı kadın, öldü         
11:38
Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek Son Dakika: Önümüzdeki yıl, ülkemizdeki tüm acil çağrı numaraları 112'de birleştirilecek         
11:26
Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın gündemindeki eski Galatasaraylı Lemina'nın paylaşımı kafaları karıştırdı         
11:04
Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı Tatil yapan Hülya Avşar, kırmızı bikinisiyle tekne keyfi yaptığı anları paylaştı         
10:59
Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti Almanya koronavirüs aşısı için 2021'in başını işaret etti         
10:51
Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak Yerli otomobil fabrikasının teknik eleman ihtiyacı bu liseden karşılanacak         
10:48
Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı! Karısıyla kaçan 10 yıllık arkadaşını vurdu         
10:43
Çorbacı fotoğrafıyla tepki çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı Çorbacı fotoğrafıyla tepki çeken Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan makyaj malzemesi uyarısı         
10:35
Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor Mahalleyi böcek bastı, vatandaşlar isyan etti: Çocukların ağzından çıkıyor         
10:24
Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak Kaan Yıldırım, maske firmasının gelirinin bir kısmını Mor Çatı'ya bağışlayacak         
09:53
Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu Fenomen Duygu Köseoğlu, kendisine cinsel şiddette bulunan sevgilisinden şikayetçi oldu         
09:46
Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili tartışmalar Abdullah Gül'ün hoşuna gidiyor         
09:43
Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı Yunan televizyonuna bağlanan A Haber muhabiri, canlı yayın esnasında çevredekilerle tartışmaya başladı         
09:32
150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı 150 bin kişiye iş kapısı olacak '1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne başvuruların sayısı 658 bini aştı         
09:30
Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor Meteoroloji iki bölgeyi uyardı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor         
09:26
'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay! Aracına bırakılan notu görünce duygularına hakim olamadı         
09:21
Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi Kabine gitmeye üşenen Özge Özpirinçci, plajda 3 kere bikini değiştirdi         
09:10
Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu Mansur Yavaş'ın müsvedde kağıdına not alması sosyal medyada gündem oldu         
09:05
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt Meclis'teki makam odasından Devlet Bahçeli'nin fotoğrafını kaldırdı         
08:43
13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor 13 yıldır yürüyemeyen eşinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor         
08:29
Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi Alkolü fazla kaçıran genç kız, düştüğü dere yatağından çıkarılmaya bir saatte ikna edildi         
07:50
MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi MasterChef Türkiye yarışmacıları ilk eleme potasında birbirine girdi         
07:44
Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi Ünlü oyuncu Amber Heard, Boğaz turuna çıktı! Paylaşımlarıyla hem büyüledi hem de büyülendi         
23:32
Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti Belediye başkanının oğlu patpat kazasında hayatını kaybetti         
23:27
10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması 10 yaşlarındaki çocuğun yolcu otobüsünü kullanması "pes" dedirtti         
22:54
Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri Doğu Akdeniz gerginliğinde istediği desteği bulamayan Yunanistan'dan küstah Türkiye sözleri         
22:18
Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı         
20:50
Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti         
19:46
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var 4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var         
16:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2020 14:46:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Av turizmi' için 798 kota - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei