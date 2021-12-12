Üye Girişi
Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı - Son Dakika

Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı

12.12.2021 11:01
Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı

Amasya'da bir köyde sahibinin av tutkunu olduğu evde arama yapan jandarma ekipleri, adeta cephanelikle karşılaştı.

Amasya'da bir köyde sahibinin av tutkunu olduğu evde arama yapan jandarma ekipleri, adeta cephanelikle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri Amasya merkeze bağlı Sarımeşe köyünde yaşayan A.Ş.'ye (76) ait eve operasyon düzenlendi. Çok sayıda ekibin görev aldığı operasyonda ev, eklentileri ve araçta arama yapıldı. Narkotik ve bomba arama köpeklerinin de katıldığı aramada evin çeşitli yerlerinde ve şömine, tavan arası ile koltuğa gizlenmiş 4 av tüfeği, 4 tabanca, binden fazla mühimmat, bir drone, 5 telsiz, 2 av bıçağı ve projektör ele geçirildi. "Ruhsatsız silah veya mermi bulundurma" suçundan gözaltına alınan A.Ş, Amasya İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyedeki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. - AMASYA

Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı
Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı
Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı
Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı
Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı
Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı
Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı

Jandarma, Amasya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hortum ve fırtına ABD'yi vurdu! Bir gece 5 eyalet yerle bir oldu 10:52 Hortum ve fırtına ABD'yi vurdu! Bir gece 5 eyalet yerle bir oldu
Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı 09:04 Türkiye'de sadece 6 kişide görüldü! İngiltere'yi korkutan Omicron varyantı için 75 bin kişi ölebilir uyarısı yapıldı Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar 00:07 Eski survivor yarışmacısından sevgilisiyle iddialı pozlar Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı 23:10 Daha önce yaptığını yine yaptı! Siyah mini elbisesiyle cama çıktı Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm 19:25 Sedat Peker'in eşi Özge Peker'den paylaşım: Sizin için döndüm Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır 18:08 Numan Kurtulmuş: Devletin kendisine vermiş olduğu Türk lirasını gidip dövize yatırmak bir ahlaksızlıktır Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak 15:17 Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş insanlarıyla buluştu! Asgari ücret de konuşulacak Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var 11:53 Asgari ücret pazarlığı 500 TL'ye takıldı! Türk-İş ve TİSK'in önerdiği rakamlar arasında 500 TL fark var

Son Dakika Haberleri
10:55 Nuri Alço'nun gazoz sahneleri akıllara geldi! Alkollü içeceğine ilaç attığı turisti soyup soğana çevirdi
10:52 Hortum ve fırtına ABD'yi vurdu! Bir gece 5 eyalet yerle bir oldu
10:42 Terim'in toplantısında gündem olan tercümandan dikkat çeken paylaşım: Koyu Beşiktaşlı olarak duygulandım
10:41 Kokoreç piyasası kritik günler yaşıyor! Kuzular ahırda kaldı, bahsedilen yeni fiyatlar dudak uçuklatıyor
10:12 Filiz Erkal'dan İbrahim Erkal'a küfür eden Kocaelispor taraftarına sitem: Ölmüş insandan ne istediniz?
10:10 Tüm planlarını bu ankete göre yapıyor! İşte Kılıçdaroğlu'nun masasındaki son anket
10:09 Trabzonspor galibiyetinin ardından Aziz Çetin'den iddialı sözler: Türkiye'de en iyi futbolu Antalyaspor oynuyor
10:03 Ümit Özdağ'ın Atatürk heykeli Akit TV canlı yayınına damga vurdu! Sunucu bir süre kendine gelemedi
10:02 Bakan Koca, Türkiye'de 6 kişide görüldüğünü açıkladı! İşte dünyanın yeni kabusu Omicron varyantının belirtileri
09:51 A Milli Takımımız'ın kapısından dönen Rusya'nın eski hocası Cherchesov, yavaş yavaş Beşiktaş'a
Nuri Alço'nun gazoz sahneleri akıllara geldi! Alkollü içeceğine ilaç attığı turisti soyup soğana çevirdi Nuri Alço'nun gazoz sahneleri akıllara geldi! Alkollü içeceğine ilaç attığı turisti soyup soğana çevirdi         
10:56
İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı İBB'den Bakan Soylu'ya "557 terörist" cevabı: Hiçbirinin adli sicil kaydına rastlanmadı         
09:07
Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı Erdoğan'ın savaş açtığı stokçuluk e-ticaret sektörüne de sıçramış! Kirli oyun ortaya çıktı         
09:01
Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor Şenol Güneş, teklif durumunda Beşiktaş'a sıcak bakıyor         
00:04
Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor'a mağlup oldu         
21:11
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde atacakları adımları açıkladı         
18:43
Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu Korkutan olay! Saçlarını yüzme havuzunun filtresine kaptıran kız, ölümden saniyelerle kurtuldu         
17:03
Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi Tıp fakültesinde okuyan oğlunu ziyarete gelmişti! 6. kattan düşerek can verdi         
14:43
Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki Komedyen Kaan Sekban'dan Konuşanlar programının TBMM'de gündeme gelmesine tepki         
11:16
Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben! Eşinden tek celsede boşanan Bora Gencer, konut kredisini ödemek zorunda: Bittim ben!         
10:41
Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar Diyarbakır'da tespit edilen kuyu tarihi aydınlatacak! Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar         
10:00
Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi Son Dakika: Ankara'da katliam gibi kaza: 6 kişi yaşamını yitirdi         
09:59
Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar Milyonlarca asgari ücretli pazartesi gününü bekliyor! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da paylaşılan rakamlar         
08:48
Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi Sürücülük dersi veren yarışmacı, Kim Milyoner Olmak İster'deki trafik sorusunda elendi         
08:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2021 11:08:17. #1.11#
SON DAKİKA: Av tutkunu vatandaşın evinden 'cephanelik' çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement