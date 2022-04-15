Av yasağı başladı, tekne park edecek yer kalmadı - Son Dakika
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Av yasağı başladı, tekne park edecek yer kalmadı

15.04.2022 16:52

Av yasağı başladı, tekne park edecek yer kalmadı Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde av yasağının başlamasıyla balıkçı limanında tekne konulacak yer kalmadı.

Av yasağı başladı, tekne park edecek yer kalmadı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde av yasağının başlamasıyla balıkçı limanında tekne konulacak yer kalmadı.

Marmara Denizinde 15 Nisan 2022 tarihinde av yasağının başlamasıyla balıkçılar limana çekilerek rıhtıma bağladı. Birçok teknenin av yasakları çerçevesinde limana çekilmesinden dolayı Süleymanpaşa ilçesinde bulunan balıkçı barınağında adeta tekne park edilecek yer kalmadı. Limana çekilen tekneler bakıma alınırken, balıkçılar önümüzdeki sezon için şimdiden hazırlıklara başladı.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu yaptığı açıklamada, "1 Eylül'de başladık. Kasım ayına kadar çinekop, hamsi, palamut, lüfer istavrit balığı tuttuk. Fakat Geçtiğimiz sezon müsilaj nedeniyle balıkçı arkadaşlarımız biraz erken paydos etmek zorunda kaldılar. Bu akşamdan itibaren yasağa girdik. 12 metrenin altında olan balıkçı teknelerimiz faaliyetlerine devam edecekler. Bu faaliyetlerde istavrit balığı tutacaklar. Çinekop, lüfer, Tekir Balığı tutacaklar. Vatandaşlarımız yine taze ve günlük balık yiyecekler Allah izin verirse" dedi.

Birçok geminin limana döndüğünü ve limanın adeta teknelerle dolduğunu da dile getiren Pehlivanoğlu, "Biliyorsunuz ki paydosa girdik. Paydostan sonra büyük teknelerimiz faaliyetlerini ağ bakım tamirleriyle geçirecekler. Aynı zamanda boya işlemleri, makine bakımlarını yapacaklar. Allah izin verirse Eylül ayında yeniden 'Bismillah' diyeceğiz. Daha bereketli, daha güzel günlerde balıkçılık faaliyetlerini sürdürecekler inşallah" diye konuştu.

Av yasağı başladı, tekne park edecek yer kalmadı
Av yasağı başladı, tekne park edecek yer kalmadı
Av yasağı başladı, tekne park edecek yer kalmadı

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Av Yasağı, Tekirdağ, Marmara, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Av yasağı başladı, tekne park edecek yer kalmadı - Son Dakika


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