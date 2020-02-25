Av yasağı başlıyor - Son Dakika
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Av yasağı başlıyor

6 saat önce

2019-2020 Av sezonu, Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle kapanacak.

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2019-2020 Av sezonu, Merkez Av Komisyonu Kararı uyarınca, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle kapanacak.


Av yasağıyla alakalı Adıyaman Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Avın kapanış tarihi itibariyle av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başladığından, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetleri yasaktır.


Özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süreçte toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi ve av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarının toplamaması konusunda tüm vatandaşların duyarlı davranmaları büyük önem arz etmektedir. Doğa, içinde yaşayan canlılarla güzeldir" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 06:25 Kaynak: İHA
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