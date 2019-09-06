Son Dakika Haberleri: Av yasağı bitti, balık bollaştı
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Av yasağı bitti, balık bollaştı

1 saat önce

Av yasağının sona ermesinin ardından Mudanya'da balık tezgahları şenlendi.

Av yasağı bitti, balık bollaştı, System.String[]

Av yasağının sona ermesinin ardından Mudanya'da balık tezgahları şenlendi.


Körfezde avlanma yasaklarının sona ermesiyle tezgahlarda balık arttı. Balıkçılar satışlardan, vatandaşlar bolluk ve ucuzluktan memnun. 1 Eylülde sona eren balık avı yasağının kalkmasıyla denize açılan balıkçılar, ilk üç gün denizin bereketiyle döndü. Gelen balıklarla Mudanyalı balıkçıların tezgahlarını doldurdu. Avlanan balıklar içinde tekir, sardalye, hamsi, istavrit, mezgit, levrek gibi balıklar bulunuyor. İlk günlerde hamsi, istavrit, sardalye ve mezgit balıkları 15 liraya satılırken, kuvvetli poyraz sonrası fiyatlar az da olsa artış gösterdi.


Mudanyalı balıkçılar, "Fiyatlar gayet uygun, İşlerimiz iyi. Ucuz olunca talep de çok arttı. Herkes balık yiyor. Herkesin bütçesine göre balık var. Bize göre balık yemenin tam mevsimi" dediler.


Palamut balığının bu yıl az, fakat hamsinin bol ve iri olması bekleniyor. - BURSA

Mudanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:29 Kaynak: İHA
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