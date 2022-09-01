Av yasağı bitti: Karaköy'deki balık tezgahları şenlendi - Son Dakika
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Av yasağı bitti: Karaköy'deki balık tezgahları şenlendi

01.09.2022 21:47
Av yasağı bitti: Karaköy'deki balık tezgahları şenlendi

Av yasağı bitti: Karaköy'deki balık tezgahları şenlendi Karaköy Balık Pazarı'nda hareketlilik başladıİSTANBUL Av yasağının sona ermesiyle birlikte tekneler dün gece denize açılarak balık sezonunu başlattı.

Av yasağı bitti: Karaköy'deki balık tezgahları şenlendi

Karaköy Balık Pazarı'nda hareketlilik başladı

İSTANBUL Av yasağının sona ermesiyle birlikte tekneler dün gece denize açılarak balık sezonunu başlattı. Yeni sezonun ilk gününde Karaköy Balık Pazarı'nda da hareketlilik başladı, balıklar tezgahlardaki yerlerini aldı.

15 Nisan'da başlayan balık avı yasağı dün gece saat 00.00 itibariyle sona ermiş ve balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açılıp ilk ağları atmışlardı. Yeni sezonun ilk gününde balık tezgahlarında da hareketlilik başladı. Karaköy Balık Pazarı tezgahlarında da balıklar yerlerini aldı. Karadeniz hamsisinin kilosu 80 TL'den istavritin kilosu 70 TL'den, palamut ve levreğin tanesi 70 TL'den ve çupranın da tanesi 80 TL'den olmak üzere tezgahları süsledi.

"Şu an özlenen balık palamut"

Av yasağının sona ermesinin ilk gün heyecanını yaşayan balıkçı Samet Balyemez, "Geçen sene palamut bekliyorduk, bu sene de palamut şimdiden kendini gösterdi. Şu an ilk çıktığı için biraz fiyatların böyle olması normal. Yavaş yavaş denize açılmaya, Marmara'ya açılmaya başlandıkça balıklar bollaştıkça fiyatlar düşecek. Balık bol olursa ucuz olur az olursa pahalı olur. İlk gün olduğu için fiyatlar bu şekilde çıktı. Birkaç gün sonra balık çıktıkça fiyatlar düşecektir. Şu an özlenilen balık palamut. Hem doyurucu hem vitaminli. Palamut sağlıktır, en proteinli balıktır. Şu an fiyatı 70 TL ama inşallah birkaç gün sonra düşecek. Vatandaşlar da balık yemeği özlediler. Bir hafta önce palamut kendini gösterdi. İlk çıktığında çingene palamutu diyorduk. Şimdi büyüdü palamut. Bundan sonra yağmuru da yedikçe daha çok bereketli olacak. Balıkların fiyatlarının düşmesini bekliyoruz. Bugün herkes duymaya başladı yasağın kalktığını. Sezonun açıldığını öğrenenler geliyor. Öğleden sonra göreceksiniz burası kalabalık olacak, herkes balığa talip olacak" diye konuştu.

"Canımız balık çekti, balık yemeyi özledik"

Yeni sezonun ilk gününde balık almak için pazara gelen Hüseyin Kara, "Geldik ama şu an alacağımız bir şey gözükmüyor. Canımız çekti balık bakıyoruz özledik. Fiyatlar biraz pahalı geldi ama ilk gün olduğu için ondan olabilir. O yüzden şimdi almayacağız sadece baktık" diye konuştu.

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Av yasağı sona erdi, 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, tezgahları doldurdu! Av yasağı sona erdi, 'Vira Bismillah' diyen balıkçılar, tezgahları doldurdu! Av sezonu açıldı, tezgahlar balık doldu Av sezonu açıldı, tezgahlar balık doldu
Kaynak: İHA

Karaköy, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Av yasağı bitti: Karaköy'deki balık tezgahları şenlendi - Son Dakika

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