Av yasağı bitti, sardalyanın kilosu 50 liradan 20 liraya düştü - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, 1 Eylül'de yeni av sezonunun başlamasıyla birlikte balık tezgahları doldu. Av yasağının son günlerinde 50 liraya kadar yükselen sardalya balığının fiyatı, bolluk nedeniyle 20 liraya kadar düştü. Yeni av sezonuyla beraber balık fiyatlarının düşmesi, vatandaşları memnun etti.

?Denizlerdeki av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Çanakkale'de de balıkçıların denize açılmasıyla tezgahlar dolmaya başladı. Bollaşan balığın fiyatı da düştü. Av yasağı süresince sardalya balığı çevirme ağlarıyla ve dalyanlarla avlanabildi. Her gün yakalandığı oranda fiyatı belirlenen sardalya, yaz mevsimi boyunca 30 ila 50 lira arasında değişen fiyatlarla satıldı. Av yasağının son günlerinde 50 lirayı bulan sardalyanın kilosu, 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyerek denize açılan gırgır teknelerinin avladığı tonlarca balık sayesinde, 20 liraya kadar düştü. Ayrıca istavrit 60 liradan 30 liraya, mezgit 70 liradan 35 liraya, tekir 120 liradan 70 liraya düştü. Balık fiyatlarındaki düşüş hem vatandaşı hem de balıkhane esnafını sevindirdi. Esnafın satışları arttı, vatandaş ise bol balık tüketmeye başladı.